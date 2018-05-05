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  5 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Украины направил ноту России после задержания рыболовецкого судна

CA-NEWS (CA) - Киев направил ноту в МИД России по факту задержания украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«В связи с задержанием украинского рыболовного судна срочно направили ноту МИД России по выяснению всех обстоятельств задержания», — написала Беца.

Ранее в погрануправлении ФСБ по Крыму сообщили, что сторожевой корабль «Аметист» задержал украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, незаконно добывавшее камбалу. Пограничники изъяли несколько километров сетей и доставили пятерых членов экипажа в Крым для проведения процессуальных действий.

Пограничники задержали в Черном море ловившее камбалу украинское судно
Общество

3 мая Госпогранслужба Украины заявила, что Россия начала проводить в Азовском море жесткие досмотры судов, следующих в Мариупольский морской порт.

В марте украинские пограничники задержали российский корабль «Норд» в Азовском море, экипаж обвинили в нарушении порядка выезда со «временно оккупированной территории», против капитана возбудили уголовное дело, он был арестован и 10 апреля вышел под залог.

В ответ в отношении сотрудников погранслужбы Украины, осуществивших задержание, в России возбудили дело об угоне водного транспорта. 28 апреля МИД России выпустил предупреждение о риске пиратского захвата российских судов Украиной.

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