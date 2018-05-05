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  5 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп обсудит с президентом Южной Кореи переговоры с Ким Чен Ыном

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин проведут встречу в Белом доме 22 мая и обсудят предстоящую встречу американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Накануне Трамп заявил о согласованных месте и времени встречи с Ким Чен Ыном, не уточнив, где и когда состоятся переговоры.

В марте северокорейский лидер через делегацию Республики Корея передал Трампу предложение провести встречу «как можно скорее». После этого стало известно о тайной апрельской поездке действующего госсекретаря США Майка Помпео, занимавшего тогда пост директора ЦРУ, в КНДР на переговоры. Позднее этот факт подтвердил Трамп.

Встреча должна состояться в конце мая, на ней два лидера обсудят денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове. По словам Трампа, переговоры могут пройти в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. В конце апреля там встречались Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, которые подписали Пханмунджомскую декларацию и договорились начать «новую эру мира».

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