МИД Британии заявил об отказе Лондона менять позицию по «делу Скрипаля»

CA-NEWS (CA) - Власти Великобритании не изменят своей позиции по отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, несмотря на признание президента Чехии Милоша Земана о производстве яда «Новичок» на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Великобритании.

«Мы последовательно и четко заявляли, что только у российского государства есть технические средства, практический опыт и мотив, чтобы таким образом совершить нападение на Скрипалей», — заявил пресс-секретарь. По его словам, эту позицию поддержали и другие британские международные партнеры, в том числе Чехия, «за что мы ей очень благодарны». Ранее в НАТО также заявили, что не изменят своей позиции по «делу Скрипаля».

Земан 3 мая в интервью телеканалу Barrandov сообщил, что в 2017 году нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым, как считают власти Британии, отравили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, производилось и испытывалось в Чехии, после чего было уничтожено.

«Мы знаем, когда и где это было, и это лицемерие притворяться, что ничего подобного не произошло», — отметил чешский президент. По его словам, тестирование «Новичка» проходило в Институте военных исследований Минобороны Чехии в Брно.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. По мнению властей Королевства, за атакой на россиян стоит Москва. В России отрицают все обвинения.



