7 мая открывается автобусный маршрут «Ташкент-Бишкек»

CA-NEWS (UZ) - Вечером, 5 мая, на автовокзале состоится открытие международного автобусного маршрута «Ташкент-Бишкек-Ташкент». Регулярные рейсы начнут курсировать с 7 мая, сообщила пресс-служба Узбекского агентства автомобильного транспорта, сообщает Газета.uz.

Договоренность об открытии маршрута была достигнута на заседании кыргызско-узбекской Совместной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок 22 января в Ташкенте.

Протяженность маршрута составляет 601 км, время в пути — 12 часов 40 минут. В расписаниях заложено по 30 минут времени для прохождения таможенного и пограничного контроля на постах «Гишткуприк» (Узбекистан), «Жибек Жолы» (Казахстан), «Супатай Батыр» (Казахстан) и «Чалдовар» (Кыргызстан).

Из столицы Кыргызстана автобусы будут отправляться с Бишкекского восточного автовокзала.

Стоимость проезда составляет 120 тысяч сумов ($15) из Ташкента и 1000 сомов ($14,5) из Бишкека.

Перевозчиком со стороны Узбекистана определена компания Mironshox Grand Trans (автобусы Foton, Китай), со стороны Кыргызстана — «Транс Союз-Азия» (автобусы Yutong, Китай).