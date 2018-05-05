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  5 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан и США обсудили перспективы двустороннего взаимодействия

CA-NEWS (UZ) - Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и делегация Госдепартамента США во главе с заместителем помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Генри Эншер в пятницу в Душанбе обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

В центре внимания были отдельные аспекты узбекско-американского взаимодействия в различных сферах и предстоящие двусторонние контакты. Стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам международной и региональной политики в контексте повестки дня прошедшей в столице Таджикистана Международной конференции высокого уровня "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму".

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