Узбекистан и США обсудили перспективы двустороннего взаимодействия

CA-NEWS (UZ) - Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и делегация Госдепартамента США во главе с заместителем помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Генри Эншер в пятницу в Душанбе обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

В центре внимания были отдельные аспекты узбекско-американского взаимодействия в различных сферах и предстоящие двусторонние контакты. Стороны также обменялись мнениями по некоторым вопросам международной и региональной политики в контексте повестки дня прошедшей в столице Таджикистана Международной конференции высокого уровня "Противодействие терроризму и насильственному экстремизму".