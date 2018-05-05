Нурсултан Назарбаев обсудил с Владимиром Путиным встречу в Сочи

CA-NEWS (KZ) - В пятницу состоялся телефонный разговор президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

Обсуждены вопросы подготовки запланированного на 14 мая 2018 года в городе Сочи заседания Высшего Евразийского экономического совета. Условлено о двусторонних контактах на высшем уровне.

В данном контексте лидеры двух стран отметили увеличение объемов внешней и взаимной торговли Евразийского экономического союза в 2017 году на 24,4% и 26,1% соответственно, а также указали на рост интереса со стороны международного сообщества к развитию сотрудничества с ЕАЭС, уточнила пресс-служба президента Казахстана.

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая ситуацию в Армении, отметили в пресс-службе.

Лидеры также обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне.