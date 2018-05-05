Казахстан ратифицировал протокол о сотрудничестве с США по транзиту в Афганистан

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о ратификации протокола, разрешающий США перевозить спецтехнику в Афганистан через порты на Каспии. Об этом в субботу, 5 мая, сообщили местные СМИ.

Данный протокол был подписан 21 сентября 2017 года в Нью-Йорке и в Казахстане считают, что документ окажет положительное влияние на развитие системы транзитных перевозок и продолжит развитие логистической инфраструктуры Казахстана.

Грузы для военного контингента США в Афганистане по предложению США будут поступать из Грузии и Азербайджана через Каспийское море в Казахстан. Далее железнодорожным транспортом в Узбекистан, а затем в Афганистан.