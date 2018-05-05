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  5 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Бомж с гранатой взорвался в Киеве

CA-NEWS (CA) - В Киеве на Кирилловской улице прогремел взрыв. Об этом сообщает телеканал «Громадське».

Сообщается об одном погибшем. По предварительным данным, взорвалась граната. Опрошенные полицией свидетели утверждают, что жертвой взрыва стал бездомный, сидевший у дверей сдаваемого в аренду помещения.

28 апреля в украинской столице в результате взрыва гранаты в автомобиле умер военный журналист Виталий Кукса. По информации СМИ, он в последнее время был без работы и мог сам взорвать гранату на фоне семейного конфликта — рядом с телом был найден пусковой рычаг взрывного устройства.

15 апреля у здания энергетической компании в Киеве прогремел взрыв. Тогда никто не пострадал. Поврежден фасад здания, выбиты окна и две двери. По версии следствия, преступник использовал гранату.

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