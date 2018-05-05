США и Россия на конференции в Душанбе озвучили противоречивые данные о присутствии ИГ в Афганистане

CA-NEWS (CA) - Россия и США на международной конференции по противодействию терроризму и насильственному экстремизму, проходившему 3-4 мая в городе Душанбе, привели разные оценки присутствия боевиков террористической организации «Исламское государство» в Афганистане.

Выступая на конференции в Душанбе, заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма, сообщает РИА «Новости».

Сыромолотов отметил, что по разным данным в Афганистане насчитывается от 4 до 10 тысяч активных боевиков ИГ, почти половина из них сосредоточена в северном приграничье.

“При очевидной внешней поддержке спонсоров, среди которых есть государственные организации, спецслужбы ряда стран, под “знамена” ИГИЛ, “Аль-Каиды”* и других группировок, укрепившихся в Афганистане, сюда стекаются тысячи боевиков различных национальностей, включая недобитых из Сирии и Ирака, образуя гнездо глобального терроризма”, — сказал замглавы МИД РФ.

По его словам, сейчас боевики ИГ пытаются отвоевать у талибов контроль над проходящим через Таджикистан, Узбекистан и Туркмению каналом наркотрафика и уже создали в провинции Бадахшан сеть нарколабораторий.

Исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Генри С. Эншер, выступая на конференции в Душанбе, отметил, что США не наблюдали оттока боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан.

Он также отметил, что, существуют опасения, якобы успех против ИГИЛ в Сирии и Ираке приведет к увеличению числа боевиков в Афганистане, но Соединенными Штатами Америки не наблюдалось оттока боевиков из Сирии и Ирака в Афганистан, как утверждают некоторые.

По некоторым оценкам, в настоящее время количество боевиков «ИГИЛ-Хорасан» в Афганистане составляет около 1500-3000 человек. Исполняющий обязанности заместителя помощника госсекретаря США Эншер также рассказал о проводившихся 5 апреля авианалетах американских исстребителей, в результате которых был успешно ликвидирован эмир «ИГИЛ-Хорасан» Кари Хикматулла на севере Афганистана. Это лишний раз свидетельствует о стремлении Соединенных Штатов Америки уничтожить опорные пункты ИГИЛ.