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  5 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Канаде 200 тысяч домов остались без света из-за непогоды

CA-NEWS (CA) - В Канаде в провинции Онтарио в результате грозы с сильными порывами ветра погибли два человека, сообщает телеканал CTV.

По данным телеканала, в городе Миссиссога при падении дерева погиб мужчина, который обрезал верхние ветки деревьев перед грозой. Его коллега был госпитализирован.

Второй погибший из города Гамильтон пытался убрать с проезжей части упавший провод линии электропередач.

Кроме того, около 200 тыс. домов остались без света.

Также сообщается, что из-за разгула стихии Международный аэропорт Торонто имени Лестера Б. Пирсона остановил работу.

Ранее Красный Крест назвал число погибших от наводнений в Кении.

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