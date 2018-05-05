В Канаде 200 тысяч домов остались без света из-за непогоды
- Азия и мир, погода
- 12:53, 05 мая 2018
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CA-NEWS (CA) - В Канаде в провинции Онтарио в результате грозы с сильными порывами ветра погибли два человека, сообщает телеканал CTV.
По данным телеканала, в городе Миссиссога при падении дерева погиб мужчина, который обрезал верхние ветки деревьев перед грозой. Его коллега был госпитализирован.
Второй погибший из города Гамильтон пытался убрать с проезжей части упавший провод линии электропередач.
Кроме того, около 200 тыс. домов остались без света.
Также сообщается, что из-за разгула стихии Международный аэропорт Торонто имени Лестера Б. Пирсона остановил работу.
Ранее Красный Крест назвал число погибших от наводнений в Кении.