Израиль отозвал свою кандидатуру на членство в Совете Безопасности ООН

CA-NEWS (CA) - Израиль решил не участвовать в борьбе за место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН в 2019-2020 годах. Об этом сообщает AFP.

«После консультаций с нашими партнерами и хорошими друзьями, Израиль решил отложить выдвижение своей кандидатуры на место в Совете Безопасности», — цитирует агентство заявление израильского постпредства при ООН.

По данным источника Reuters в ООН, Израиль отказался от участия в борьбе за членство в организации из-за низких шансов на победу. Генассамблея ООН 8 июня должна будет проголосовать за пятерых новых членов Совета Безопасности. Израиль, Германия и Бельгия вступили в борьбу за два места, выделенных группе западноевропейских и иных государств для вступления в СБ ООН.

В середине апреля глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что арабские страны «сделают все возможное, чтобы убедить как можно больше стран заблокировать голосование по предложению Израилю места в Совете Безопасности ООН», сообщал телеканал Press TV. Он выразил уверенность, что арабские государства смогут заручиться поддержкой достаточного количества европейских стран, чтобы не допустить избрания Израиля в СБ ООН.