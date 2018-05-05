АНБ втрое нарастило масштабы слежки за телефонными звонками американцев

CA-NEWS (CA) - Агентство национальной безопасности (АНБ) США отследило в 2017 году 534 млн телефонных звонков и текстовых сообщений американцев, что более чем в три раза превышает масштабы слежки 2016 года. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Офиса директора Национальной разведки США, сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что резкий рост отслеживания телефонных звонков и сообщений пришелся на второй год после принятия в США в 2015 году закона, который был призван сократить масштабы слежки. В частности, речь идет о законодательных мерах, которые прекратили действие Акта о свободе, разрешавшего массовый сбор данных о телефонных звонках американцев.

Данные, собранные АНБ, включают в себя номера и время звонков или текстовые сообщений, содержание бесед под сбор не попадают. Правительство «не изменило способ использования своих полномочий для получения данных о деталях звонков», — заверил представитель Офиса директора Национальной разведки Тимоти Барретт.

Он объяснил, что количество собранных данных может меняться из года в год в виду ряда факторов. К таковым он отнес судебные решения относительно потенциальных объектов расследования, а также объемы информации, которую хранят поставщики телекоммуникационных услуг. «Мы ожидаем, что это число будет меняться из года в год», — отметил он.

Несмотря на резкий рост собираемых данных в 2017 году, их количество остается намного меньше тех предполагаемых «миллиардов» звонков, которые, по утверждению АНБ Эдварда Сноудена, отслеживались ежедневно при старой схеме работы разведки.