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  5 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Литвы не получила приглашения на инаугурацию Путина

CA-NEWS (CA) - Президент Литвы Даля Грибаускайте не получила приглашения на инаугурацию президента РФ Владимира Путина, на церемонию не позвали и посла Литвы в Москве Ремигиюса Мотузаса, сообщает в субботу портал lžinios.

"Согласно полученной информации от пресс-службы президентского дворца, приглашение на церемонию получено не было. МИД Литвы уточнило, что до конца рабочего дня пятницы приглашения не получил и посол Литвы в Москве", — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, в дипломатическом ведомстве добавили, что "об участии в инаугурации будет решено после получения приглашений".

Инаугурация президента РФ пройдет 7 мая.

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