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  5 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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СМИ: Керри встречался с главой МИД Ирана по ядерной сделке

CA-NEWS (CA) - Соединенные Штаты ведут закулисные переговоры о сохранении ядерной сделки с Ираном, сообщают американские СМИ. Бывший госсекретарь Джон Керри, оказывается, уже дважды неофициально ездил в Иран и обсуждал тему с главой МИД страны. Результаты переговоров пока держатся в тайне, передает телеканал "Россия 24".

В январе 2018 года Трамп пригрозил, что США прекратят участие в договоре, если в него не внесут коррективы, нужные Вашингтону. Иранская сторона категорически против пересмотра соглашения по ядерной программе. Тегеран заявляет, что вернется к обогащению урана, если США разорвут сделку.

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