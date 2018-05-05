В Астане пройдет первый межрегиональный форум Казахстан-Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - В рамках рабочей поездки в Ташкент первый заместитель Премьер-Министра Казахстана Аскар Мамин встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на секретариат вице-премьера РК.

На встрече обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. Президент Узбекистана Ш.Мирзиёев дал высокую оценку Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии, состоявшейся 15 марта текущего года в Астане, и подчеркнул ее роль в дальнейшем развитии регионального сотрудничества.

Первый заместитель Премьер-Министра РК А.Мамин отметил, что Узбекистан является крупнейшим торговым партнером Казахстана в Центральной Азии, подчеркнув, что внешнеторговый оборот между странами за первый квартал 2018 года увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

До конца текущего года, с учетом значительного потенциала в наращивании взаимного товарооборота, объем двусторонней торговли планируется довести до 3 млрд. долл. США. В ходе встречи Ш.Мирзиёева и А.Мамина достигнута договоренность о проведении 1-го Межрегионального форума Казахстан-Узбекистан в Астане, Регионального экономического Форума стран Центральной Азии в Ташкенте, а также Первого заседания Делового Совета и совместного бизнес-форума в Шымкенте.

Стороны высказались за повышение уровня инвестиционного сотрудничества, реализацию совместных инвестиционных проектов с выходом на рынки третьих стран, а также обсудили дальнейшие меры по активизации сотрудничества в области строительства, машиностроения, транспорта, логистики, туризма, космической, военно-технической сфере.