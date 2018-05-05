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  5 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В России на акции «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации Владимира Путина, задержали более 700 человек (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - 5 мая в десятках российских городах проходят акции «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации президента Владимира Путина.

По последним данным «ОВД-Инфо» на 16:00 мск по всей России задержаны 733 человека. На акции в Москве задержан оппозиционер Алексей Навальный, сообщили в МВД РФ.

Больше всего задержанных в Москве — 323 человека. В Челябинске задержаны 163 человека, в Якутске — 75 человек, в Красноярске — 45 человек, в Краснодаре — 30 человек, в Калуге — 28 человек, в Новокузнецке — 26 человек. Также есть задержанные в Самаре, Тольятти, Барнауле, Пензе, Кемерово, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Томске.

Как передает "Медуза", в Москве полиция оттеснила всех митингующих с Пушкинской площади. В Санкт-Петербурге протестующие перегородили Невский проспект, идут задержания участников акции.

Сообщается, что более 150 человек были задержаны в Красноярске. В свою очередь в Якутске после несанкционированной акции и митинга полиция задержала 75 человек, это почти все участники протеста, среди них несколько журналистов. Тем временем в Новокузнецке после митинга в отделении полиции оказались более 20 человек.

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу столичного главка полиции, полторы тысячи человек принимают участие в несогласованной акции оппозиции в центре Москвы.

"В центре Москвы проходит несогласованное публичное мероприятие, в котором принимают участие порядка 1500 человек",- сказал сотрудник пресс-службы столичного главка полиции.

Между тем организаторы акции сообщили о задержании более 140 человек. "Нам известно, что задержано более 140 человек, большинство из них - на Пушкинской площади",- сказал собеседник агентства.

Участники акции скандируют антиправительственные лозунги, а полицейские периодически напоминают в мегафоны, что акция не согласована, и просят людей разойтись.

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