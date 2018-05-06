В Москве полицейские отпустили Навального из-под стражи до суда

CA-NEWS (CA) - Алексей Навальный был отпущен в ночь на 6 мая из ОВД «Красносельское», куда его доставили с несанкционированной акции в центре Москвы. В начале следующей недели политик предстанет перед судом, передает РБК.

Как сообщила изданию «Ведомости» юрист Фонда борьбы с коррупцией Вероника Полякова, Навальный был отпущен из ОВД «Красносельское» до суда, который должен состояться 11 мая.

По словам адвоката, на суде Навальному предстоит ответить по двум статья Административного кодекса: ч.8 ст.20.2 (повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий) и ст.19.3 (неповиновение сотруднику полиции).

Сам Навальный в своем twitter подтвердил факт своего освобождения из-под стражи: «Полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда». При этом он заявил, что в материалах дела содержались скрины с его выступлений на канале YouTube, где он призывал людей выходить 5 мая на протестные акции.

Несанкционированная акция протеста «Он нам не царь!» прошла в Москве 5 мая. Она была организована сторонниками Алексея Навального и приурочена к инаугурации Владимира Путина. Полиция Москвы сообщила о том, что в ходе мероприятия были задержаны порядка 300 человек.

По данным «ОВД-Инфо» всего в ходе протестных акций по всей России 5 мая к вечеру число задержанных превысило 1,6 тыс. человек.