В Москве полицейские отпустили Навального из-под стражи до суда

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- 6:26, 06 мая 2018
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|Предыстория: В России на акции «Он нам не царь», приуроченной к инаугурации Владимира Путина, задержали более 700 человек (фото, видео)
CA-NEWS (CA) - Алексей Навальный был отпущен в ночь на 6 мая из ОВД «Красносельское», куда его доставили с несанкционированной акции в центре Москвы. В начале следующей недели политик предстанет перед судом, передает РБК.
Как сообщила изданию «Ведомости» юрист Фонда борьбы с коррупцией Вероника Полякова, Навальный был отпущен из ОВД «Красносельское» до суда, который должен состояться 11 мая.
По словам адвоката, на суде Навальному предстоит ответить по двум статья Административного кодекса: ч.8 ст.20.2 (повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий) и ст.19.3 (неповиновение сотруднику полиции).
Сам Навальный в своем twitter подтвердил факт своего освобождения из-под стражи: «Полпервого ночи решили выпустить из ОВД до суда». При этом он заявил, что в материалах дела содержались скрины с его выступлений на канале YouTube, где он призывал людей выходить 5 мая на протестные акции.
Несанкционированная акция протеста «Он нам не царь!» прошла в Москве 5 мая. Она была организована сторонниками Алексея Навального и приурочена к инаугурации Владимира Путина. Полиция Москвы сообщила о том, что в ходе мероприятия были задержаны порядка 300 человек.
По данным «ОВД-Инфо» всего в ходе протестных акций по всей России 5 мая к вечеру число задержанных превысило 1,6 тыс. человек.