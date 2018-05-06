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  6 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Родственники больного раком Маккейна решили не звать Трампа на похороны

CA-NEWS (CA) - Родственники больного раком мозга сенатора Джона Маккейна решили не звать действующего президента США Дональда Трампа на его похороны, сообщает The New York Times.

Как выяснило издание, близкие сенатора направили в Белый дом предупреждение, что не намерены видеть Трампа на похоронах Маккейна. В то же время они приглашают на церемонию вице-президента Макла Пенса.

81-летний Джон Маккейн борется с опухолью мозга, о которой узнал летом 2017 года. На своем ранчо в Аризоне он пишет мемуары и принимает сенаторов-республиканцев, обсуждая с ними вопросы политики и, в частности, кандидатуру того, кто должен занять его кресло в верхней палате американского парламента после смерти.

У Маккейна сложные отношения с Трампом. В частности, будущий президент в 2015 году обмолвился о том, что не уважает людей, попавших в плен (во время Вьетнамской войны летчик Маккейн два года провел в одиночном заключении у северовьетнамцев): «Я люблю тех людей, которых не берут в плен», — сказал Трамп. ​

Маккейн же, в свою очередь, неоднократно критиковал политику Трампа, в частности, в вопросе реформы или отмены системы медицинского страхования Obamacare, принятую при президенте Бараке Обаме. Также Маккейн негативно относится к «автократическим» и протекционистским стремлениям Трампа во внешнеэкономических отношениях и к его подходу в вопросе о мигрантах и беженцах. Наконец, Маккейн клеймит Трампа за безразличие к «моральной стороне» характера мировых лидеров и политических режимов. В частности, сенатор раскритиковал поздравление с победой на выборах президента России Владимира Путина в марте 2018 года.

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