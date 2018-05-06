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  6 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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США отказались от беспошлинного ввоза 155 видов украинских товаров

CA-NEWS (CA) - США приостанавливают действие системы торговых преференций (ГСП) для 155 видов украинских товаров. Об этом сообщается на сайте Минэкономразвития Украины.

Такое решение было принято 26 апреля. Под ограничение попали продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы. В ведомстве сообщили, что украинская сторона находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы.

Отмечается, что снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона об организации коллективного управления.

Беспошлинный режим, вводимый в рамках ГСП, приостанавливался в декабре 2017 года президентом Дональдом Трампом. Американские власти посчитали, что Киев принимает недостаточно мер по охране интеллектуальной собственности.

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