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  6 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Сирии в России заявил, что таджикистанцев на подконтрольной Дамаску территории не осталось

CA-NEWS (TJ) - Посол Сирии в России Риад Хадад, который находился в Душанбе в рамках участия в международной конференции высокого уровня «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму», заявляет, что на территории, подконтрольной официальному Дамаску, граждан Таджикистана нет.

В интервью «АП» дипломат заявил, что сирийская полиция не арестовывала граждан Таджикистана, когда освобожадала подконтрольные "ИГ" территории, "в связи с чем, их нет и в сирийских тюрьмах". "Все иностранные боевики, а их было 30 тысяч, покинули территорию Сирии и перебрались в другие места", - уточнил он.

"Север Сирии подконтролен американской армии, там есть лагеря беженцев, и мы знаем, что там находятся таджикские дети и женщины", - отметил посол.

Между тем, как заявил замдиректора исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиёсов, 90% выживших боевиков из Сирии переехали в Афганистан, в страны бывшей Югославии. "В северных провинциях Афганистана сконцентрировано 4,5 тыс. боевиков "Исламского государства", причем 80% из них - иностранцы, выходцы из России, стран Центральной Азии, Китая", - отметил он.


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