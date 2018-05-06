Президент Туркменистана уволил главу Госкомстата и потребовал достоверных статданных

CA-NEWS (TM) - На днях в ходе заседания кабинета министров Туркменистана, президент Гурбангулы Бердымухамедов раскритиковал работу Госкомитета по статистике и освободил от должности председателя ведомства — Айну Ораеву. Новым главой ведомства был назначен Халыкдурды Гурбанов, ранее занимавший должность заместителя Ораевой, сообщили "Хроники Туркменистана".

Как заявил глава государства, для успешных реформ в финансовой, налогово-бюджетной, денежно-кредитной сферах требуются достоверные статданные о происходящих в стране социально-экономических процессах.

«Надежные данные необходимы для принятия эффективных управленческих решений», — заявил президент.

Отметим, что на сайте госкомитета по статистике отсутствуют какие-либо данные даже по основным экономическим показателям, таким как ВВП, безработице и количеству населения в Туркменистане.

Ранее о проблемах с управленческими кадрами и отсутствии статистических данных в интервью ХТ говорил экс-глава Центрального банка Туркменистана Худайберды Оразов.