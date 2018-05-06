Роухани: если США выйдут из ядерной сделки, то вскоре пожалеют об этом

CA-NEWS (CA) - Если США выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе, то вскоре пожалеют об этом. Об этом заявил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани. Текст выступления приводит канцелярия иранского президента, передает ТАСС.

"Если США выйдут из СВПД, они вскоре пожалеют об этом", - сказал Роухани.

Кроме того, президент Исламской Республики сообщил, что Иран готов к любому решению США по ядерной сделке. "Мы готовы к любому решению по СВПД", - заявил Роухани. "Мы не одобряем войну и напряженность, но будем решительно защищать наши права", - сказал президент, добавив, что "США не смогут ничего сделать против иранского народа".

СВПД был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Договоренность предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

12 января этого года Трамп заявил, что Вашингтон прекратит участие в СВПД, если в него не будут внесены изменения. Американский лидер напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Ирана, однако, по словам Трампа, это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки". Трамп заявил, что до 12 мая примет решение, придерживаться или нет СВПД.