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  6 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Иракские ВВС нанесли удары по позициям террористов в Сирии

CA-NEWS (CA) - Военно-воздушные силы Ирака нанесли авиаудар в Сирии по позиции командования террористической группировки "Исламское государство", сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу главы иракского правительства.

Операция прошла на юге Эд-Дашиша (провинция Эль-Хасака) по приказу главы Совета министров Ирака, главнокомандующего вооруженными силами Хайдера аль-Абади. Эта территория находится под контролем Сирийских демократических сил, которых поддерживают США.

Накануне стало известно, что американская авианосная группа начала наносить удары по позициям ИГ* в рамках операции "Непоколебимая решимость". Как рассказали в ВМС США, цель атак — ликвидировать террористическую организацию. Сирийский МИД направил в ООН письма в связи с ударами, обвинив Соединенные Штаты в гибели мирных жителей. Коалиция во главе с США действует на территории страны без согласия Дамаска.

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