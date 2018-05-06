Названы 50 богатейших бизнесменов Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Названы 50 богатейших бизнесменов Казахстана в 2018 году. Ежегодный рейтинг опубликован деловым журналом Forbes Kazakhstan.

По данным издания, в этом году совокупное состояние крупнейших бизнесменов Казахстана установило рекорд, превысив отметку 26 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2012-м суммарное состояние участников не доходило до 24 миллиардов долларов, а в кризисном 2016 упало до 21,7 миллиарда долларов. Свои позиции, по данным Forbes, в нынешнем топ-50 улучшили 19 участников рейтинга, ухудшили 20, сохранили прошлогодние места пять. Вернулся в список Нурали Алиев.

Кроме того, в рейтинге появилось пять новичков. Так, согласно данным Forbes, рейтинг возглавил 57-летний бизнесмен Владимир Ким с 3,4 миллиардами долларов. Вторую и третью позицию рейтинга заняли Тимур и Динара Кулибаевы. Их состояние оценивается в 3,1 миллиарда долларов. На четвертой строчке рейтинга расположился Булат Утемуратов с 2,6 миллиардами долларов. На пятом месте - Алиджан Ибрагимов. Его состояние оценивается в 2,3 миллиарда долларов.

Следующие четыре богатейших бизнесмена страны из банковского сектора: Рашит Сарсенов (735 миллионов долларов), Даурен Жаксыбек (700 миллионов долларов), Кенес Ракишев (691 миллион долларов), Бахытбек Байсеитов (571 миллион долларов). Замыкает ТОП-10 богатейших людей Казахстана Нурлан Смагулов, который является собственником "Астана Групп", ему также принадлежит сеть ТРЦ MEGA. Его состояние оценивается в 450 миллионов долларов.

Ниже в рейтинге также значатся Еркин Татишев (410 миллионов долларов), Кайрат Боранбаев, Владислав Ким, Айдын Рахимбаев, Александр Белович, Айгуль Нуриева, Галимжан Есенов, Данияр Абулгазин и другие.