The Guardian обвинила Трампа в «грязных операциях» против сделки с Ираном

CA-NEWS (CA) - Левая британская газета The Guardian обвинила президента США Дональда Трампа в «грязных операциях» по дискредитации членов администрации бывшего президента Барака Обамы, участвовавших в подготовке ядерной сделки с Ираном.

Статья наполнена оценочными суждениями и негативными определениями в адрес Трампа и его команды, передает РБК.

Из значимой информации источников издания следует, что представители Трампа после его визита в Израиль и переговоров с премьером Биньямином Нетаньяху обратились ​к израильскому частному детективному агентству для сбора компромата на членов администрации Обамы, ответственных за переговоры по ядерной сделке с Ираном.

По версии источников газеты, речь шла о связях, возможной личной заинтересованности и контактах советника Обамы по национальной безопасности Бена Родса и советника вице-президента Джо Байдена Колина Кала. Особое внимание при расследовании нужно было уделить связям советников с проиранскими лоббистами и СМИ.

Издание отмечает, что пока не известно, как далеко продвинулось расследование, поскольку его ведет частная компания.

Трамп выступал последовательным критиком подписанного в июле 2015 года соглашения с Ираном по контролю над его ядерной программой. В обмен на выполнение соглашения с Ирана были сняты санкции СБ ООН, США и Евросоюза, связанные с ядерной программой.

Однако республиканцы и Трамп считают, что соглашение неэффективно. Оно не препятствует развитию ракетной программы Ирана, при этом США не имеют рычагов влияния на контроль за его исполнением: инспекции проводит МАГАТЭ по отдельному соглашению без права проверки военных объектов. ​Трамп неоднократно заявлял, что сделка невыгодна, поскольку не способна остановить ядерную программу Тегерана.

30 апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху публично рассказал о «ядерном архиве» Ирана, который удалось получить спецслужбам. Из доклада Нетаньяху следовало, что Тегеран тайно продолжает работу над ядерным оружием, скрывая данные от мирового сообщества. Премьер напомнил, что иранские власти неоднократно заявляли о прекращении ядерной программы после заключения ядерной сделки. «Иран лжет», — заявил тогда Нетаньяху.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он лично изучал файлы из так называемого «иранского архива», где есть доказательства того, что Тегеран разрабатывал ядерное оружие. Об этом сообщается на сайте Госдепа. В Белом доме заявили, что Соединенным Штатам давно известно о тайной ядерной программе Ирана. В Лондоне никогда не были наивными по поводу ядерных намерений Тегерана, поддержали обвинение британские власти.