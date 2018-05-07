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  7 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанский дипломат избран заместителем генсекретаря ОИС по вопросам науки и технологий

CA-NEWS (KZ) - Казахстанский дипломат Аскар Мусинов избран заместителем генерального секретаря Организации исламского сотрудничества по вопросам науки и технологий.

Решение принято на 45 сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Дакке (Бангладеш).

Как сообщает пресс-служба МИД РК, А.Мусинов является кадровым дипломатом, занимал различные посты в ведомстве, являлся послом в Египте, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, ответственным секретарем и заместителем министра иностранных дел. В настоящее время по направлению правительства Казахстана работает руководителем подразделения по вопросам мира и разрешения конфликтов в генеральном секретариате ОИС в городе Джедде, Саудовская Аравия.

«Избрание казахстанского дипломата на этот ответственный пост имеет особое значение в свете реализации итогов первого саммита ОИС по науке и технологиям, состоявшегося в сентябре 2017 года в Астане», - отметил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

Соперником А.Мусинова на выборах являлся бангладешский дипломат Камрул Ахсан. За представителя Казахстана проголосовали 12 из 18 членов Азиатской группы ОИС.

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