В Ташкенте школьница найдена повешенной в собственном доме

CA-NEWS (UZ) - Ученица 9 класса средней школы №69 в Яшнабадском районе города Ташкента Н.О. 3 мая была обнаружена повешенной в собственном доме. В предсмертной записке девушка попросила прощения у матери и младшей сестры и написала о том, что «скоро они встретятся». Причины самоубийства 16-летней школьницы пока неизвестны, передает centralasian.org.

Сотрудник школы, ответственный за вопросы духовно-нравственного воспитания, заявил, что новость о смерти девятиклассница взбудоражила всю школу.

– Она была отличницей, очень активной девочкой. Мы до сих пор не можем понять, почему она решилась на такое. Перед совершением суицида она два дня не приходила в школу. Когда мы позвонили к ней домой, ее родители сказали нам, что она болеет. Вечером в четверг узнали, что она повесилась, – говорит сотрудник школы.

Одна из учительниц школы №69 говорит, что Н.О. никогда не видели в унылом состоянии. "Она всегда была жизнерадостной. Мы шокированы ее поступком", – говорит она.

​Один из соседей Н.О. говорит, что повесившаяся девятиклассница была одной из четырех девочек в семье. По его словам, на момент совершения суицида школьница находилась дома одна.

– Перед совершением суицида написала письмо сестренкам. Потому позвонила матери и сказала: «Теперь мамочка попрощаемся». После телефонного разговора с дочерью, женщина сразу прибежала домой. Но обнаружила дочь висящей в петле, – рассказала одна из соседок.