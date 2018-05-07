Шесть бегунов из Кении примут участие в Улаанбаатарском марафоне-2018

CA-NEWS (MNG) - Шесть бегунов из Кении подали заявки на участие в 5-ом по счету международном Улаанбаатарском марафоне-2018, намеченном на 19 мая в столице Монголии, сообщает Монцамэ.

Кроме них, ожидается участие сотрудников посольств Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Великобритании, США, Германии, Нидерландов, Финляндии, Италии, Канады, Японии и Республики Корея.

Принять участие в марафоне могут все желающие. Участие в марафоне бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте www.ub-marathon.ub.gov.mn.