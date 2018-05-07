Единственному в Бустоне ветерану передали финансовую помощь президента

CA-NEWS (TJ) - 98-летнего участника Великой Отечественной войны Амонкула Хазраткулова накануне посетили главный специалист Управления социального развития Исполнительного аппарата президента Республики Таджикистан Рахматулло Файззода, заведующий отделом социальной защиты администрации Согдийской области Саидамин Исоматдинзода и глава города Бустон Раъно Хошимзода.

В ходе теплой и сердечной беседы Файззода Рахматулло Нусратулло поздравил ветерана с 73-годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и передал ему памятные подарки и денежную помощь в размере 4 тысяч сомони ($445) от имени Лидера нации, президента страны Эмомали Рахмона.

Ветерану также вручили единовременную денежную помощь председателя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода в размере 1500 сомони ($167) и главы города Бустон Раъно Хошимзода в размере 1000 сомони($111).

В свою очередь, Амонкул Хазраткулов выразил свою благодарность главе государства и руководству области и города за постоянную заботу и внимание, сообщает Авеста.

В этот же день представители исполнительного органа госвласти города Бустона посетили пятерых ветеранов труда, работавших в тылу, и передали им денежное поощрение председателей области и города.