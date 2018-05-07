В Ашхабаде идет облава на нелегальных таксистов

CA-NEWS (TM) - В эти дни в Ашхабаде сотрудники службы дорожного надзора полиции и Налоговой службы проводят совместные мероприятия по выявлению лиц, нелегально (без соответствующего патента) занимающихся частным извозом, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

Представители налоговой службы под видом пассажиров останавливают частные авто и просят водителей подвезти их по определенному адресу. Там их уже ожидает сотрудник полиции. Водитель, разумеется, не может отрицать факта нарушения закона и платит штраф.

Зафиксированное в первый раз нарушение наказывается штрафом в 300 манатов (3.5 манат за $1 по госкурсу), во второй раз — 500 манатов. За третье нарушение человека лишают водительских прав.

Необходимо отметить, что уже два года соответствующие структуры Ашхабада не выдают патентов гражданам на частный извоз. Те, кто пытается заработать на этом бизнесе, вынуждены нарушать закон.

По утверждениям некоторых водителей, от сотрудников полиции и налоговой службы можно откупиться заплатив 100 манатов, 60 из которых идут налоговику, а 40 — полицейскому. В этом случае нарушение документально не фиксируется.