Таджикистан принял участие в заседании глав МИД стран ОИС

CA-NEWS (TJ) - Заместитель министра иностранных дел Таджикистана Исматулло Насредин принял участие на 45-м заседании Совета министров иностранных дел государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Заседание проходило под названием «Исламские ценности для устойчивого мира, солидарности и развития» 5-6 мая текущего года в городе Дакка Народной Республики Бангладеш.

Как сообщает департамент информации МИД РТ, в ходе своего выступления, И. Насредин подчеркнул, что “ОИС должна играть эффективную роль в решении проблем исламского мира”.

Между тем, внимание участников было обращено к вопросам, связанным с укреплением сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, предотвращением финансирования и недопущением активизации террористических группировок, сообщает Авеста.

Более того было отмечено, что финансовая и экономическая поддержка, содействие улучшению социальной инфраструктуры развивающихся стран, и таким образом создание новых рабочих мест могут стать эффективными мерами пресечения вербовки молодёжи экстремистскими группировками.