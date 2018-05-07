Узбекистанец пытался въехать в Кыргызстан в багажнике автомобиля

CA-NEWS (UZ) - Пограничники КПП «Ак-Кыя-автодорожный» задержали кыргызстанца за попытку незаконного провоза через кыргызско-узбекскую границу гражданина РУз.

Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, при проверке в багажнике его автомобиля Hyundai Starex был обнаружен гражданин Узбекистана, который без прохождения паспортного контроля пытался попасть на территорию Кыргызстана.

В ходе опроса выяснилось, что у гражданина РУз отсутствовали документы для пересечения госграницы.