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  7 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские пограничники задержали около полтонны наркотиков и уничтожили 3 контрабандистов

CA-NEWS (TJ) - Шестнадцать спецопераций провели военнослужащие пограничных войск ГКНБ Таджикистана совестно с другими силовыми структурами республики в период января-марта текущего года, сообщает пресс-служба ГКНБ РТ.

В указанный период пограничниками в сотрудничестве с другими силовыми ведомствами страны из незаконного оборота изъято около 485,8 кг наркотиков, в том числе около 45,9 кг героина, 131 кг опиума, 236 кг гашиша, 72,9 кг канабиса, 125,8 кг прекурсоров.

У контрабандистов изъято 5 единиц огнестрельного оружия. В результате семи боестолкновений уничтожено 3 контрабандиста, задержано 10 человек.

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