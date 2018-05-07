В США книгу основателей «Анонимных алкоголиков» продали за $2,4 млн

CA-NEWS (CA) - В США продали на аукционе Profiles in History за $2,4 млн редкий экземпляр книги движения «Анонимных алкоголиков», сообщает Associated Press.

По данным агентства, «Большая книга» содержит описание программы 12 шагов по излечению от алкогольной зависимости с комментариями основателей движения.

Как отмечается, издание приобрел миллиардер Джим Ирсэй, который около 25 лет ходит на собрания «Анонимных алкоголиков». По его словам, он планирует на несколько месяцев выставить купленную рукопись для показа публике в штаб-квартире «Анонимных алкоголиков» в Нью-Йорке.

«Я держал ее в руках и просмотрел насквозь. Это абсолютно умопомрачительно», - сказал Ирсэй. По его словам, единственный способ «остаться трезвым» - это сделать так, чтобы как можно больше людей увидели эту рукопись.

Документ продается уже в третий раз. В 2004 году за него отдали $1,6 млн., в 2007 году — $850 тыс. На сайте аукциона указывается, что с 1939 года было продано более 30 млн копий «Большой книги», она также была переведена более чем на 40 языков. Движение «Анонимные алкоголики» было основано Уильямом Уилсоном и Робертом Смитом в 1935 году, его цель - помочь людям избавиться от алкоголизма.