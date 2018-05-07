Казахстан намерен внести курорт Бурабай в глобальную систему геопарков ЮНЕСКО

CA-NEWS (KZ) - Аким Акмолинской области Малик Мурзалин встретился с представителями Казахстанского национального комитета по глобальным геопаркам ЮНЕСКО.

Как сообщает пресс-служба акимата, в настоящее время в глобальную сеть входит 140 геопарков из 33 стран мира. Это территории, которые являются живыми, работающими ландшафтами, где научное и местное сообщества осуществляют взаимовыгодное сотрудничество. Целостная концепция включает в себя образовательные, экологические, экономические аспекты, действующие в интересах популяризации этого наследия, которые ориентируется от местных жителей, представителей бизнес-сообщества, поставщиков туристических услуг к органам государственного управления.

В прошлом году при Нацкомиссии Казахстана по делам ЮНЕСКО был создан Национальный комитет по глобальным геопаркам, основной задачей которого является содействие для включения казахских объектов в глобальную систему геопарков ЮНЕСКО, в том числе курорта Бурабай.

В 2017 году представители ЮНЕСКО по итогам своего визита в Бурабай сделали экспертное заключение о том, что данная территория располагает геологическим наследием мирового уровня: ландшафты и геологические формации, музеи, развитая инфраструктура, наличие традиционных ремесленников. Все это подтверждает высокий потенциал местности для получения статуса глобального геопарка.

Присвоение международного статуса позволит курорту стать крупным туристическим центром. Сейчас идут подготовительные процедуры. Первым шагом является подача заявки в штаб-квартиру ЮНЕСКО. Это необходимо сделать до 30 ноября текущего года. Летом следующего года приедут эксперты, по рекомендациям которых будет принято окончательное решение.

В целом внесение курорта Бурабай в реестр геопарков ЮНЕСКО будет стимулировать создание новых предприятий и рабочих мест. Например, геопарк в Португалии приносит доход в местный бюджет 15 млн евро, геопарк в Малайзии увеличил туристический поток за 10 лет на 6 млн человек, говорится в сообщении.