На Гавайях проснулся один из самых активных действующих вулканов - Килауэа (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - Извержение вулкана Килауэа привело к разрушению более 30 жилых домов на Большом острове, входящем в состав Гавайских островов, сообщает в понедельник, 7 мая агентство Associated Press.

MRT via @ABC Amazing aerial footage shows the lava flow during this morning's fissure eruption on the east side of #Hawaii's Big Island. More than 1,800 residents have been evacuated from their homes. #MadamePale pic.twitter.com/VuW5cOMGr0