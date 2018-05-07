РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На Гавайях проснулся один из самых активных действующих вулканов - Килауэа (фото, видео)

CA-NEWS (CA) - Извержение вулкана Килауэа привело к разрушению более 30 жилых домов на Большом острове, входящем в состав Гавайских островов, сообщает в понедельник, 7 мая агентство Associated Press.

К настоящему моменту местные службы спасения эвакуировали уже более 1,7 тыс. человек, в основном это жители населенного пункта Леилани-Эстейтс.

Вулкан проявляет активность с прошлой недели. Местные эксперты полагают, что, судя по ряду признаков, выбросы лавы в ближайшее время не прекратятся.

Килауэа считается одним из самых активных действующих вулканов в мире. Высота вулкана составляет 1247 метров над уровнем моря.

print
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×