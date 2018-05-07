Аким Актюбинской области предлагает ПРООН сотрудничать в реконструкции Каргалинского водохранилища и спасении озера Шалкар

CA-NEWS (KZ) - Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев встретился с постоянным координатором ООН, постоянным представителем ПРООН в Казахстане Норимасом Шимомурой.

Как сообщает пресс-служба акимата, открывая встречу, глава региона выразил благодарность гостю за визит и содействие в развитии области.

«2018 год знаменателен для Казахстана и ПРООН, поскольку исполняется 25 лет со дня начала деятельности программы развития ООН в республике. За это время организацией в нашей стране и в Актюбинской области, в частности, сделано немало. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии партнерства, реализации новых проектов», - сказал он.

Б.Сапарбаев предложил продолжить сотрудничество реализацией низкоуглеродных проектов в городской инфраструктуре, а также проектов по реконструкции Каргалинского водохранилища, спасению озера Шалкар, развитию зеленых технологий в сельском хозяйстве. Он также пригласил Норимаса Шимомура принять участие в международном детском фестивале.

«Для меня Актобе – это особое место, первый город, в который я совершил рабочую поездку по приезду в Казахстан, вы первый аким, который меня принял. Я буду рад приехать сюда вновь 1 июня и участвовать в фестивале. Ранее в телефонном разговоре вы приглашали меня на это мероприятие, и я уже отметил дату в своем календаре. Что касается проектов, предлагаемых вами, все они интересны и достойны внимания. Мы должны подумать, как программа развития ООН может принять в них участие», – ответил постпред ПРООН.

Отмечается, что после первой встречи Б.Сапарбаева и Н.Шимомуры в марте 2016 года, в Актюбинской области совместно с ПРООН было реализовано несколько проектов. В их числе реконструкция и модернизация Актюбинского водохранилища на сумму 147,4 млн тенге. На водохранилище установлены датчики и локальные системы оповещения для своевременного принятия мер защиты населения при угрозе и возникновении стихийных бедствий, крупных производственных аварий, катастроф. Реконструкция может не только предотвратить серьезные последствия паводков, но и ежегодно дает занимающимся орошением аграриям дополнительные кубометры поливной воды.