Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России (видео)

CA-NEWS (CA) - Владимир Путин прибыл на инаугурацию. Избранный президент добрался до Большого Кремлевского дворца на машине проекта «Кортеж» с номером В777УС77

Как сообщают российские сми, для того, чтобы попасть на торжественную церемонию, Путин, который в 11:50 сидел за столом в своем рабочем кабинете, прошел через коридоры Сенатского корпуса, сел на улице в машину проекта «Кортеж» с номером В777УС77 и доехал до Большого Кремлевского дворца. Пройдя по анфиладе через Георгиевский и Александровский залы, он в 12:00 оказался в Андреевском зале, где по традиции проходит инаугурация.

Церемония началась с торжественного внесения в Андреевский зал БКД государственного флага России и штандарта президента, Конституции России и Знака Президента России. После этого на сцену поднялись председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Госдумы Вячеслав Володин, а также председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

Владимир Путин принес присягу на верность народу России, после чего председатель Конституционного Суда Валерий Зорькин объявил о вступлении Владимира Путина в должность президента.

После принятия присяги и получения избранным главой государства специального президентского знака от главы Конституционного суда Валерия Зорькина, церемония продолжится на Соборной площади Кремля, где проходит парад Кремлевского полка.

Трансляцию церемонии ведет Первый канал.