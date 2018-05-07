В Караганде построят концертный зал, напоминающий греческий Парфенон

CA-NEWS (KZ) - В Караганде выбрали проект концертного зала.

Как сообщает пресс-служба акимата, победителем конкурса на лучший проект стал 28-летний житель города Ернар Нурмуканов.

«Я участвовал в первом конкурсе, который не состоялся, потому что все проекты были недоработаны. Тогда я представил здание в виде камня. Степной камень для нас - вещь сакральная, символичная. Но после я решил, что такое здание не впишется в общую картину города, и решил сделать его классическим», - рассказал автор.

Здание нового 4-этажного концертного зала будет напоминать греческий Парфенон: с четырех сторон фасады закрыты колоннами. В главном зале смогут одновременно разместиться 1250 человек, в репетиционном - 400.

Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов дал поручение сотрудникам Управления строительства, архитектуры и градостроительства приступить к разработке проектно-сметной документации.

«Я думаю, к осени уже сможем пройти экспертизу для того, чтобы получить возможность провести конкурс и начать монтажно-строительные работы. При наличии источников финансирования приступим к строительству уже в осенне-зимний период», - сообщил исполняющий обязанности главы управления Тайхан Калмаханов.

Всего на конкурсе было представлено 11 проектов в разных архитектурных стилях. Условиями конкурса были наличие перед зданием большой площади для проведения мероприятий в теплое время года, удобная планировка и гармоничный внешний вид.