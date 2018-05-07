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  7 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан посещает министр иностранных дел Литвы

CA-NEWS (UZ) - Сегодня, 7 мая, в Ташкент прибывает делегация Литовской Республики во главе с Министром иностранных дел Линасом Антанасом Линкявичюсом. Об этом сообщила пресс-служба МИД РУз.

В программе визита проведение встреч и переговоров в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана, министерствах иностранных дел, внешней торговли, сельского хозяйства, Госкоминвестиций, а также участие в «круглом столе» представителей деловых кругов двух стран.

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