В Узбекистане воспитанники интерната были вовлечены в антисоциальное поведение и болели венерическими заболеваниями

CA-NEWS (UZ) - Прокуратура Узбекистане проверила деятельность специализированной школы-интерната №78 Аккурганского района Ташкентской области, в ходе которой выявлено, что должностные лица школы-интерната долгие годы занимались «очковтирательством» и вводили вышестоящие инстанции в заблуждение относительно реального положения дел в учебно-воспитательном учреждении. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ташкентской области.



Так, на момент проверки выявлены факты нарушения санитарно-гигиенических норм, в том числе 33 сотрудника школы-интерната к дню проверки не прошли медицинское обследование, в общежитии не имелись условия для умывания детей, не созданы отдельные общежития для воспитанников дошкольного образования, отсутствовали дезинфицирующие средства, долгие годы не предпринимались меры по устранению неполадок в туалете общежития, что привело к его использованию с нарушением правил, в результате этого некоторые воспитанники заболели кожно-венерическими заболеваниями.

При этом должностными лицами не предпринимались меры по раннему выявлению и лечению данных заболеваний, а напротив, проводились неправильные курсы лечения.

Кроме того, образовательно-воспитательные работы в школе-интернате были оставлены на самоход, что привело к тому, что некоторые воспитанницы в возрасте до 16 лет были вовлечены неизвестными лицами в антисоциальное поведение, сообщается на сайте Прокуратуры Ташкентской области. В сообщении прокуратуры не уточняется о том, что именно каким именно "антисоциальным поведением" отличились воспитанницы.

Очевидным фактом безответственности должностных лиц школы-интерната является и то, что факт пропажи 16 летнего воспитанника учреждения укрывался в течении 45 дней и не сообщался в правоохранительные органы.

По вышеуказанным фактам в отношении должностных лиц школы-интерната возбуждено уголовное дело.

