А.Мухамбетов предлагает жителям Мангистауской области переселиться в Костанай

CA-NEWS (KZ) - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов принял участие в ярмарке вакансий в Мангистау.

Как сообщает пресс-служба акимата региона, в ходе мероприятия он рассказал, что на сегодняшний день в Костанайской области есть нехватка в сельских населенных пунктах врачей, учителей, механизаторов, водителей и представителей других профессий, готово 962 рабочих места для переселенцев из других регионов.

По словам А.Мухамбетова, решившим переехать в Костанайскую область со стороны государства будут созданы все условия. Кроме того, бизнесмены пригородных поселков Мичурин и Глазунов Костанайского района помимо постоянной работы готовы предоставить и жилье.

«У нас актуальны 1700 рабочих мест, из которых порядка 20% необходимы на селе, 17% - в строительстве, более 13% - в производстве. Я приехал встретиться с теми, кто будет заинтересован в наших предложениях, и пригласить работать и жить в Костанайскую область. Хотелось бы отметить, что с жильем проблем не возникнет. Я сам из Актобе и знаю, что цены на жилье в Костанае намного дешевле, чем в западных регионах Казахстана. Если пожелаете участвовать в программе массового предпринимательства, мы готовы поддержать. Есть возможности выдавать микрокредиты. На эти цели в области выделено порядка 1 млрд тенге», - отметил аким.

По данным акимата, на каждого члена семьи, переехавшей из южных регионов, выделяется 84 тыс. 175 тенге, для аренды дома и погашения коммунальных услуг в течение первого года выделяется по 72 тыс. 150 тенге.