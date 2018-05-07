В Таджикистане используются 515 тыс. га орошаемых пахотных земель из 720 тыс. га

CA-NEWS (TJ) - Из 720 тыс. га орошаемых пахотных земель в Таджикистане в настоящее время используются только 515 тыс. га, из-за ухудшения инфраструктуры орошения и дренажа, заболачивания и засоления. Об этом говорится в опубликованной статье Всемирного банка «Устойчивое управление природными ресурсами помогает сообществам в Таджикистане адаптироваться к изменению климата».

В материале отмечается, что более 90% территории Таджикистана составляют горы, и поэтому страна подвержена широкому спектру стихийных бедствий, таким как наводнения, оползни, снежные лавины и землетрясения. В этой связи Таджикистан оценивается, как наиболее уязвимая страна в регионе Европы и Центральной Азии к будущим рискам изменения климата.

В будущем неустойчивость и изменение климата повлияют на ключевые экономические секторы в Таджикистане, включая сельское хозяйство, энергетику и воду. По этой причине источники существования сельского населения, которое уже и так страдает от высокого уровня бедности, будут поставлены под угрозу. В частности, на сельскохозяйственный сектор Таджикистана наибольшее влияние будут оказывать низкие уровни осадков, высыхание водных источников, незначительное накопление снега на горных ледниках и повышение частоты экстремальных погодных явлений, сообщает Авеста.

Для содействия Таджикистану в достижении этой цели в 2013 года Всемирный банк начал реализацию Проекта по экологически устойчивому управлению земельными ресурсами и улучшению жизнеобеспечения в сельской местности, который поддерживает более устойчивое управление природными ресурсами и повышает устойчивость сообществ в сельской местности к воздействию изменения климата.

Для решения этих проблем проект сотрудничает с местными ассоциациями водопользователей и союзами пользователей пастбищ.

Благодаря группам по интересам, организованным на местах, проект поддержал 2350 небольших инвестиций в 6 проектных районах по всему Таджикистану. Благодаря этим инвестициям сообщества смогли внедрить и адаптировать более эффективные методы управления природными ресурсами, помогая людям диверсифицировать возможности для получения дохода и передавать свои знания другим.

На сегодняшний день более 53 тыс. домохозяйств в 12 районах Таджикистана внедрили новые методы устойчивого управления земельными ресурсами; 44 тыс. 235 га земель охвачены эффективными технологиями и практиками, устойчивыми к изменению климата.