В Узбекистане создан Центр передовых технологий

CA-NEWS (UZ) - Постановлением Президента Шавката Мирзиёева Государственное предприятие «Учебно-экспериментальный центр высоких технологий» преобразовано в Центр передовых технологий при Министерстве инновационного развития.

Центр будет заниматься проведением фундаментальных, прикладных научных исследований и осуществлением инновационных разработок в области передовых технологий, сообщили в пресс-службе посольства РУз в КР.

Специалисты центра будут задействованы в выполнении целевых научно-технических и инновационных программ на уровне мировых требований и стандартов, содействии в создании опытно-исследовательских структур на производственных предприятиях.

Будет осуществляться развитие эффективных форм сотрудничества с академической, вузовской и отраслевой наукой, выполнение совместных научных исследований.

Одной из главных целей остается разработка наукоемких и передовых технологий, потенциально патентоспособных на международном уровне, участие в моделировании, макетировании, изготовлении образцов новых инновационных продуктов и проведении их испытаний, создание благоприятных условий для научно-исследовательской и инновационной деятельности в целях овладения молодыми учеными современными, передовыми в мировой практике методами и технологиями проведения научных исследований.

Центр станет участником международного научно-технического сотрудничества, выполнения совместно с зарубежными партнерами научно-технических и инновационных проектов, в том числе путем привлечения грантов международных программ и фондов.