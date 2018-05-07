В Туркменистане ветеранам войны и вдовам погибших солдат к 9 мая вручили по $57

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде в честь приближающейся 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов состоялась церемония чествования ветеранов и вдов павших воинов, которым были вручены 200 манатов (около $57 по госкурсу) и ценные подарки, сообщает госинформагентство страны.

На торжестве во Дворце «Мекан» собрались ветераны-фронтовики и солдатские вдовы.

Церемонии чествования ветеранов войны и вдов павших воинов состоялись во всех велаятах страны.

В этом году День Победы 9 мая впервые будет отмечаться в Туркменистане без предоставления выходного дня. В октябре прошлого года президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о праздничных и памятных датах, отмечаемых в Туркменистане без предоставления выходного дня.