В Кызылорде пройдет конкурс, посвященный памяти Б.Шукенова, и откроется памятник в его честь

CA-NEWS (KZ) - В Кызылорде 17-18 мая пройдет ІІ республиканский конкурс исполнителей «Отан-Ана», посвященный памяти певца-композитора, заслуженного деятеля Казахстана Батырхана Шукенова.

Как сообщает пресс-служба акимата области, в конкурсе примут участие 25 человек, а не 20, как планировалось изначально. Завершился отборочный тур конкурса «Отан-Ана». Известны имена 25 конкурсантов.

«В этом году было подано 112 заявок на участие, это в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Радует, что у большинства претендентов был высокий уровень подготовки. Поэтому мы решили увеличить количество конкурсантов. Кроме того, в этом году в конкурсе будет принимать участие один конкурсант из Узбекистана. Думаю, что в будущем география конкурса расширится, и он станет международным», - сообщила директор продюсерского центра «Тандау» Карлыгаш Ажиева.

Список участников конкурса:

- Айзада Алимбек, ЮКО, Шардара

- Айымбек Сартуков, Алматы

- Акмарал Ешенова, Усть-Каменогорск

- Акимxан Маженов, Узбекистан, Ташкент

- Арайлым Маxанбетжанова, Кызылорда

- Аян Байжигит, Жамбылская область

- Аян Минишев, Караганда

- Бекзат Молдабергенов, Кызылорда

- Буркит Жанай, Астана

- Гульнара Кошенова, Карагандинская область

- Данияр Губайдуллин, Мангистауская область

- Дария Сартаева, Павлодар

- Ерик Толенов, Кентау

- Жомарт Кульбараков, Алматинская область

- Индира Баимбетова, Кызылорда

- Илияс Сейтпенбетов, Алматы

- Кульаим Каирбаева, Астана

- Махмут Нурахмет, Костанай

- Нурбол Акбаев, Кызылорда

- Нуртас Омаров, Актобе

- Павел Цой, Алматинская область, Капчагай

- Сырымтай Енсепов, Алматы

- Темирлан Пашенов, Талдыкорган

- Турганали Шарап, Кызылорда

- Халид Орынкул, Жамбылская область.

Оценивать выступления конкурсантов будет жюри: Дильназ Ахмадиева, Ринат Гайсин, Еркеш Шакеев, Олжас Байканов (являлся директором Фонда им. Б.Шукенова), а также заслуженный деятель РК Ержан Абдрахманов.

По программе 16 мая состоится жеребьевка участников, 17 мая пройдет основной конкурс, где претенденты исполнят две песни, одну из репертуара Б.Шукенова.

В день рождения певца, 18 мая, конкурсанты примут участие в открытии памятника и посадке деревьев. Вечером на центральной площади состоится гала-концерт участием конкурсантов.