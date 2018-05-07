В Кызылорде пройдет конкурс, посвященный памяти Б.Шукенова, и откроется памятник в его честь

CA-NEWS (KZ) - В Кызылорде 17-18 мая пройдет ІІ республиканский конкурс исполнителей «Отан-Ана», посвященный памяти певца-композитора, заслуженного деятеля Казахстана Батырхана Шукенова.
Как сообщает пресс-служба акимата области, в конкурсе примут участие 25 человек, а не 20, как планировалось изначально. Завершился отборочный тур конкурса «Отан-Ана». Известны имена 25 конкурсантов.
«В этом году было подано 112 заявок на участие, это в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Радует, что у большинства претендентов был высокий уровень подготовки. Поэтому мы решили увеличить количество конкурсантов. Кроме того, в этом году в конкурсе будет принимать участие один конкурсант из Узбекистана. Думаю, что в будущем география конкурса расширится, и он станет международным», - сообщила директор продюсерского центра «Тандау» Карлыгаш Ажиева.
Список участников конкурса:
- Айзада Алимбек, ЮКО, Шардара
- Айымбек Сартуков, Алматы
- Акмарал Ешенова, Усть-Каменогорск
- Акимxан Маженов, Узбекистан, Ташкент
- Арайлым Маxанбетжанова, Кызылорда
- Аян Байжигит, Жамбылская область
- Аян Минишев, Караганда
- Бекзат Молдабергенов, Кызылорда
- Буркит Жанай, Астана
- Гульнара Кошенова, Карагандинская область
- Данияр Губайдуллин, Мангистауская область
- Дария Сартаева, Павлодар
- Ерик Толенов, Кентау
- Жомарт Кульбараков, Алматинская область
- Индира Баимбетова, Кызылорда
- Илияс Сейтпенбетов, Алматы
- Кульаим Каирбаева, Астана
- Махмут Нурахмет, Костанай
- Нурбол Акбаев, Кызылорда
- Нуртас Омаров, Актобе
- Павел Цой, Алматинская область, Капчагай
- Сырымтай Енсепов, Алматы
- Темирлан Пашенов, Талдыкорган
- Турганали Шарап, Кызылорда
- Халид Орынкул, Жамбылская область.
Оценивать выступления конкурсантов будет жюри: Дильназ Ахмадиева, Ринат Гайсин, Еркеш Шакеев, Олжас Байканов (являлся директором Фонда им. Б.Шукенова), а также заслуженный деятель РК Ержан Абдрахманов.
По программе 16 мая состоится жеребьевка участников, 17 мая пройдет основной конкурс, где претенденты исполнят две песни, одну из репертуара Б.Шукенова.
В день рождения певца, 18 мая, конкурсанты примут участие в открытии памятника и посадке деревьев. Вечером на центральной площади состоится гала-концерт участием конкурсантов.