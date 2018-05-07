Проработавший более 20 лет в США гражданин Узбекистан вернулся на родину заместителем министра

CA-NEWS (UZ) - Проработав за границей более 20 лет, 43-летний узбекистанец Отабек Назиров вернулся в Ташкент в качестве заместителя министра. Об этом сообщает УзА.

Отабек Анварович Назиров родился в 1975 году в Ташкенте. Она является макроэкономистом, получив специальность в Государственном университете Стоуни-Брук в штате Нью-Йорк. На протяжении многих лет он работал в таких крупных банках, как Джей-Пи Морган и Голдман Сакс.

Отабек Назиров начал свою карьеру на родине в качестве заместителя министра инновационного развития в мае этого года. Он занимается денежно-кредитной политикой, банковской системой, бюджетной политикой, налогообложением, социальными услугами, пенсиями, сельским хозяйством и водным хозяйством, а также разрабатывает и внедряет инновационные решения для демографии и исследований занятости.

До назначения на должность заместителем министра Отабек Назиров работал региональным сотрудником Отдела инвестиций в промышленные инвестиции в Европейском банке реконструкции и развития в Лондоне. Он разработал и профинансировал более 50 проектов по инвестированию в различные сектора экономики, такие как промышленность, недвижимость, фармацевтика, химикаты, строительные материалы и потребительские товары.

Он руководил и координировал проекты в Казахстане, Монголии, Беларуси, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, отмечает УзА.