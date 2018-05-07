Солисты военного ансамбля Минобороны устроили флешмобы в Астане (фото)

CA-NEWS (KZ) - В рамках празднования профессионального праздника Министерство обороны Казахстана проводит флешмобы и военно-патриотические акции.

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, в Астане музыкальный флешмоб прошел в общественном транспорте: во время поездки всем, кто находился в автобусе, артисты Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК исполнили песни военных лет, патриотические и армейские композиции. Случайные пассажиры, оказавшиеся в это время в автобусе, поддержали массовую акцию и приняли в ней участие.

«Я стала свидетелем такого необычного концерта в маршруте №51. Проект от Министерства обороны ко Дню защитника Отечества и Великой Победы очень понравился. Солисты военного ансамбля не скупились на песни, а где-то и на пляски, заряжая позитивом и весельем унылые лица горожан. Спасибо за такую неожиданность», - поделилась одна из жительниц города.

Кроме того, необычные мероприятия состоялись в одном из торгово-развлекательных центров, где выступили солисты военного ансамбля.