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  7 мая 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Литвы заявило, что компания Adidas болеет «империалистической ностальгией» по СССР

CA-NEWS (CA) - Министерство иностранных дел Литвы заявило, что компания Adidas болеет «империалистической ностальгией», говорится в Twitter литовского МИДа.

Так ведомство отреагировало на платье на бретелях бренда Adidas, которое было выполнено в красном цвете и с символикой СССР.

«Болезнь «империалистической ностальгии» все еще встречается. Немного удивительно видеть это от знаменитой Adidas», - сказано в заявлении МИД Литвы.

В 2008 году Литва приняла закон, который предусматривает запрет на использование, демонстрацию и распространение советской и нацистской символик в местах массового скопления людей и на массовых мероприятиях. Показывать их можно только в музеях, а также в научных, художественных, просветительских целях и в антикварной торговле. За несоблюдение этого закона предусмотрена административная ответственность, в частности штраф от 144 до 289 евро.

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