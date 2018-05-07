В Казахстане проверены около 4 тыс. объектов общепита, в 90% выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм

CA-NEWS (KZ) - Заместитель премьер-министра Казахстана Ерболат Досаев ответил на запрос депутата мажилиса Артура Платонова относительно пищевых отравлений среди населения.

По словам вице-премьера, в целях охраны здоровья населения и профилактики инфекционных заболеваний принимаются меры по регулированию вопросов обеспечения безопасности пищевой продукции. Так, в ходе осуществления контрольно- надзорных функций в I квартале 2018 года проверено 3974 объекта, из них на 3573 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований с наложением штрафов на 132,717 млн тенге ($402 тыс.). Проведена экспертиза 531 пробы пищевой продукции, в том числе 177 из стран Евразийского экономического союза, не соответствовали требованиям 117 (22%), наложено штрафов на 2,128 млн тенге ($6,5 тыс.) и уничтожено 283 килограмм пищевой продукции.

Е.Досаев отмечает, что в настоящее время прорабатываются вопросы по разработке информационной программы «Единый регистр личных медицинских книжек», так как произошедшие в последние годы отравления связаны с обсеменением продукции и оборудования персоналом, не имеющим личные медицинские книжки или не прошедшим медицинское обследование. В свою очередь, это также позволит повысить эффективность медицинского осмотра и вывести из оборота поддельные личные медицинские книжки.

Кроме того, пересмотрены требования к организации питания учащихся в общеобразовательных организациях, где организатором конкурса по выбору поставщика услуг определен руководитель школы, а мониторинг качества питания проводится комиссией в составе представителей родительского комитета, администрации школ и медицинских работников. Межведомственная комиссия при Министерстве образования и науки принимает комплекс мероприятий по обеспечению и организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул, где внимание акцентируется на качестве и безопасности питания.

«Принимая во внимание важность поднятых вами вопросов, правительство РК на системной основе будет принимать комплексные меры по обеспечению безопасности при реализации пищевых продуктов и связанных с ними услуг в сфере общественного питания», - говорится в ответе на запрос.